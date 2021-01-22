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بيلوسي: محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ قريبا

22
JANUARY
2021
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أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف ستبدأ قريبا، دون أن تحدد الموعد الدقيق.
 
وقالت بيلوسي للصحفيين، يوم الخميس: "سأتحدث مع من يديرون العملية بشأن متى سيكون مجلس الشيوخ مستعدا لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة السابق بسبب دوره في التحريض على العصيان في الكابيتول".
 
واتهمت بيلوسي دونالد ترامب بإرسال أنصاره إلى مبنى الكابيتول وتحريضهم على اقتحام المبنى، بينما كان المشرعون مجتمعين للإقرار بنتائج الانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
 
وأشار مصدر مطلع لـ"رويترز" إلى أن بيلوسي قد تحيل ملف عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ يوم الجمعة.
 
يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 يناير الجاري على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير. وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن ترك ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير.
Reuters
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