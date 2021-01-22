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قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة إنه يشعر بالتحرر وبالقدرة على قول الحقيقة العلمية حول فيروس كورونا دون خوف من "تداعيات" الرئيس السابق دونالد ترامب.

فاوتشي بعد مغادرة ترامب: أشعر بالتحرر!فاوتشي: أمريكا ستنضم لآلية كوفاكس للقاحات وستبقى عضوا بمنظمة الصحة

وقال فاوتشي للصحفيين: "أحد الأشياء التي سنفعلها هي أن نكون شفافين تماما ومنفتحين وصادقين. وإذا ساءت الأمور لن يتم توجيه أصابع الاتهام، بل سنعمل على تصحيح الوضع، وأن يكون كل ما نقوم به مبنيا على العلم والأدلة".

وأكد أن "هذا كان مضمون المحادثة التي أجريتها مع الرئيس بايدن، وأكد هو على هذا الأمر مرات عدة".

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في تعديل أو توضيح أي شيء قاله خلال رئاسة ترامب، أصر فاوتشي على أنه كان دائما صريحا، و"لهذا السبب واجهت المشاكل في بعض الأحيان".

وفاوتشي عانى من علاقة متوترة مع ترامب وتم تهميشه من الإحاطات العامة التي كانت تقدم حول كورونا، إلا أنه عاد إلى البيت الأبيض يوم أمس الخميس بعد أن أصدر الرئيس الجديد جو بايدن إستراتيجية وطنية لمكافحة كورونا، ووقع 10 أوامر تنفيذية لمكافحة الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية.