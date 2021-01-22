تذكرة يانصيب في الثلاجة تحوّله إلى مليونير!

A + A -

تحوّل شاب أسترالي إلى مليونير بفضل تذكرة يانصيب كان قد احتفظ بها في ثلاجة منزله ونسيها فيها حتى اكتشفتها والدته.



وقال الشاب من منطقة "موراي بريدج" في جنوب أستراليا، إنه احتفظ بتذكرة اليانصيب داخل الثلاجة ونسيها هناك لفترة من الزمن، إلا أن والدته التي اكتشفت وجود التذكرة في الثلاجة كانت قد سمعت في الراديو بأن الفائز بجائزة اليانصيب لا يزال غامضاً بعد خمسة أيام من السحب، لذا توجهت للتحقق من رقمها على الإنترنت وتبين أن التذكرة فازت بالجائزة الكبرى.



وأضاف الشاب الذي لم يتم الكشف عن إسمه: "كنت واحداً من ستة فائزين في السحب. لحسن الحظ، كانت والدتي أكثر يقظة مني ولولاها لما تذكرتُ التذكرة، ولما حصلت على الجائزة التي تبلغ أكثر من مليون دولار".



وعندما سُئل الشاب عن كيفية استثمار المبلغ الذي ربحه، أجاب بأنه يخطط لمساعدة والدته في سداد الرهن العقاري، واستثمار ما تبقى من النقود في مشروع خاص، إضافة إلى القيام بجولة سياحية بمجرد انتهاء أزمة كورونا.



من جهته، قال أدريان برغاليني، مالك أحد المتاجر في منطقة موراي بريدج لصحيفة "ديلي ميل أستراليا"، إن عدة أشخاص فازوا باليانصيب اشتروا تذاكر من متجره، مما زاد من الإقبال على شراء تذاكر اليانصيب من متجره، ظناً من الزبائن بأن متجره محظوظ.