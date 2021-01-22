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الصين تتحرك بعد أسوأ تفش لكورونا منذ 10 شهور

22
JANUARY
2021
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بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق، الجمعة، فيما تفحص شنغهاي الأطقم الطبية في كافة المستشفيات، حيث تواجه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 منذ مارس آذار.
 
وسجل البر الرئيسي للصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 اليوم الجمعة حيث رصد 103 حالات مقارنة مع 144 أمس.
 
وكانت 94 من الإصابات الجديدة حالات محلية.
 
وبدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية لمرض كوفيد-19 في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى ثلاثة أيام متعاقبة. وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات أمس الخميس بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.
 
وقال مسؤولون محليون في بيان، نفلته رويترز، إن كافة الإصابات المحلية والحالات التي لم تظهر عليها أعراض تقريبا في هاربين عاصمة هيلونغجيانغ كانت مرتبطة بمصنع للحوم المصنعة تملكه مجموعة سي. بيغروب التايلاندية للصناعات الزراعية ومنطقة تنمية محلية.
 
ومن المعتقد أن هذه هي أول بؤرة إصابة بالمرض في مصنع للحوم بالصين، على الرغم من أن هذه المصانع تعد من مناطق تفشي الفيروس في بقية أنحاء العالم.
 
ويخضع عشرات الملايين لبعض إجراءات العزل العام في مدن شمال الصين وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد أسابيع قليلة.
 
وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.
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