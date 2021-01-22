الهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطيّة

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فخامة الرئيس جو بايدن،

بإسم هيئة وأعضاء المجلس اللبناني الأمريكي للديمقراطية، يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية، ‏ان نعرب لفخامتكم ‏عن أحرّ التهاني، داعين الله عز وجل أن يوفقكم في مهامكم النبيلة وأن يسدد خطاكم لما فيه الخير والرفاه للشعب الأمريكي العظيم.

وأنها لمناسبة سعيدة ‏نغتنمها لنعرب لفخامتكم عن إرادتنا ‏الراسخة ‏وعزمنا الثابت على مواصلة العمل مع إدارتكم من أجل تعزيز روابط الأخوّة والتعاون التي تجمع لبنان والولايات المتحدة والسموّ بها إلى مستويات أعلى، تجسيدا لما يتوق إليه الشعبين الأمريكي واللبناني من تنمية وازدهار، وسعياً لتدعيم مهمة الرئاسة اللبنانية في ‏محاربة الفساد، تطبيق ‏المحاسبة، استرجاع الاموال المنهوبة، ودعم العودة الآمنة لجميع النازحين السوريّين واللاجئين الفلسطينيين الى بلادهم.

فخامة الرئيس،

‏إن الجيش اللبناني هو المؤسسة العسكرية الوحيدة القادرة على تأمين السلام وحماية الديمقراطية في لبنان. وبما إنّ دور الولايات المتحدة في دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان مهمٌّ جداً، نأمل من فخامتكم الإستمرار بتقديم المساعدات اللوجستية السنوية للجيش اللبناني، لكي يستطيع وطننا الأم تخطي الأزمة الحالية الخانقة والحفاظ على امنه وسيادته.

وتفضّلوا، فخامة الرئيس، بقبول اسمى عبارات المودّة والتقدير وتمنيّانتا بأن تتكلّل مسيرتكم بالسداد والتوفيق.