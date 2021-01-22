تفاصيل جديدة بشأن "الرسالة السرية" من ترامب إلى بايدن

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كشف أحد كبار مساعدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تفاصيل جديدة تتعلق بالرسالة التي تركها للرئيس المنتخب جو بايدن.

وترك ترامب رسالة لبايدن قبل مغادرته البيت الأبيض، حيث رفض الأخير الإفصاح عن مضمونها "احتراما لترامب" على حدّ وصفه.

وقال بايدن للصحافيين: "الرئيس كتب رسالة ودية للغاية، ونظرا لكونها خاصة، فلن أفصح عن مضمونها حتى أتكلم معه".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن أحد كبار مساعدي ترامب قوله، إن الرسالة ذات مضمون "شخصي"، وبأنها "من أجل نجاح البلاد والإدارة الجديدة".

وذكر المصدر أن الرسالة التي كتبها ترامب لبايدن، كانت على رأس قائمة أولويات الرئيس المنتهية ولايته ليلة الثلاثاء الفائتة.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، تقديم تفاصيل حول الرسالة التي تركها ترامب لبايدن، وقالت للصحافيين إنها "رسالة خاصة كما أخبرنا بايدن، وذات نبرة ودية".

ولم يهنئ ترامب، منافسه الديمقراطي بايدن، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني الماضي، كما جرت العادة في الولايات المتحدة.