من هو أول مسؤول يهاتفه بايدن؟

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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، مساء الأربعاء، أن أول اتصال بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن ومسؤول أجنبي سيكون مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وقالت ساكي في أول إيجاز صحفي لها في البيت الأبيض إنّ "أول اتصال له مع زعيم أجنبي سيجري الجمعة مع رئيس الوزراء ترودو"، مشيرة إلى أنّ الرجلين "سيتباحثان حتماً في العلاقات المهمة جداً" بين كندا والولايات المتحدة وسيناقشان قرار بايدن تعليق بناء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" بين البلدين.

وأكدت ساكي أن الرئيس بايدن عين منسقا عاما لمكافحة كورونا، مشيرة إلى أنه يخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاوراته المبكرة مع الحلفاء.

وأضافت "دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي".

وقال بايدن إن طهران إذا استأنفت الامتثال الصارم لاتفاق 2015 فإن واشنطن ستفعل ذلك أيضا.

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأميركيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير.