إيران: الحظر الاقتصادي الأحادي على سوريا غير شرعي ويجب إلغاؤه فورا

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اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إجراءات الحظر الاقتصادية الأحادية المفروضة على سوريا غير شرعية ولا إنسانية، داعيا إلى إلغائها فورا.

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والشؤون الإنسانية في سوريا، قال تخت روانجي: "إجراءات الحظر الأحادية اللاشرعية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى على الشعب السوري تأتي في الوقت الذي يعاني هذا الشعب من الأعمال الإرهابية وكذلك تفشي فيروس كورونا".

وأضاف: "في مثل هذه الظروف فإن فرض إجراءات الحظر اللاإنسانية هذه التي تستهدف الأفراد الأضعف أكثر من غيرهم، ذرّ للملح على جراح الشعب السوري، ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن ذلك إلى منع عودة اللاجئين والنازحين في الداخل إلى ديارهم والحيلولة دون إعادة الإعمار في هذا البلد".

وتابع: "نرفض بالمطلق فرض إجراءات الحظر غير القانونية واللاشرعية هذه ونطالب بإلغائها فورا".

