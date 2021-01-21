وقال المدير التنفيذي للأعمال الاستهلاكية حول العالم في أمازون، ديف كلارك، في رسالة لبايدن: " نحن على استعداد للاستفادة من عملياتنا ومعلوماتنا التكنولوجية، وقدرات وخبرات الاتصالات لمساعدة جهود التطعيم في إدارتك".

وأكد كلارك أن الشركة العالمية أبرمت اتفاقية مع مقدم للرعاية الصحية للإشراف على اللقاحات في منشآت الشركة عندما تتوفر الجرعات، حسب ما أشارت وكالة رويترز.

ويأتي هذا العرض في الوقت الذي أصبح فيه بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وبعد أن وضع الرئيس هدفاً يتمثل في تحقيقه، وهو تطعيم 100 مليون جرعة لقاح "كوفيد-19" خلال أول 100 يوم له في الإدارة.

وتوظف الشركة أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة، مما يجعلها ثاني أكبر شكة خاصة في البلاد بعد وولمارت.

وأصيب أكثر من 19 ألف عامل في أمازون بفيروس كورونا منذ سبتمبر، مما جعلها للتحرك لتأمين اللقاحات.