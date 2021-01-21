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إسرائيل تحرك غواصات في البحر الأحمر تحسباً لهجمات إيرانية

21
JANUARY
2021
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أكدت مصادر عسكرية رفيعة في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي أرسل إلى أعماق البحر الأحمر حشوداً ضمت عدة غواصات وسفن حربية وقوات الكوماندوز البحري (الدورية 13)، وذلك في إطار رفع تأهب قواته للدرجة القصوى، تحسباً لـهجمات «انتقامية» إيرانية للرد على مقتل مسؤول العلميات الخارجية في «الحرس الثوري»، قاسم سليماني، ومحسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث.
وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي عن هذه المصادر أن الجيش الإسرائيلي وضع عدة وحدات في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك قوات من أسطول الغواصات. وقال أحد المسؤولين الأمنيين الكبار، إن «غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية أبحرت مؤخراً من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت لعدة أسابيع تحت سطح الماء. وتبعتها غواصة أخرى. وربما أكثر. وهذا عدا عن السفن الحربية التي لا تغادر البحر الأحمر». واعتبر المسؤول هذه التحركات «جاءت في إطار التعاطي مع التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، ويشكل رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات».

وتناقلت وسائل الإعلام تقارير نهاية الشهر الماضي عن أبحار غواصة إسرائيلية إلى البحر الأحمر، عبر قناة السويس.
وأشار تقرير الموقع إلى تحسب بين القيادة العسكرية في إسرائيل من «انتقام إيران»، بعد اغتيال محسن فخري زاده بالعاصمة طهران أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واتهام مسؤولين إيرانيين تل أبيب بالضلوع في مقتله، إضافة إلى مقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية في «الحرس» الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية في بغداد، قيل إن واشنطن استعانت بمعلومات إسرائيلية للوصول إليه.
وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد حذر قبل أسبوعين، مما اعتبره «تهديدات في منطقة البحر الأحمر». وقال حينذاك لموقع «واللا»، إن «الوزن الاستراتيجي للبحر الأحمر يتزايد في سياق صراعات النفوذ الدولية والإقليمية، وهذه فرصة سياسية استراتيجية لإسرائيل لإقامة وتحسين العلاقات مع دول المنطقة على أساس المصالح الأمنية المتمثلة في حماية حرية الملاحة وإيجاد نظام ردع مضاد لإيران ومبعوثيها الحوثيين في المنطقة».


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