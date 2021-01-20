ترمب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد

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تحدث الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، في الأيام الأخيرة مع مساعديه بشأن تشكيل حزب سياسي جديد.



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على الأمر، أن ذلك يأتي في محاولة لممارسة تأثير مستمر بعد مغادرة ترمب للبيت الأبيض.



وقالت الصحيفة إن ترمب ناقش الأمر مع العديد من مساعديه وأشخاص آخرين مقربين منه الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر الرئيس المنتهية ولايته أنه يريد تسمية الحزب الجديد «الحزب الوطني».

وينوي ترمب مغادرة البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، قبل تنصيب خلفه جو بايدن، مخالفاً بذلك تقليداً سياسياً يعود إلى أكثر من 150 عاماً، ليرفض بذلك لقاء خلفه وتأكيد الانتقال السلمي للسلطة.