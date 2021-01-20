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سيدة اللؤلؤ.. أميركيات يحتفين بنائبة بايدن "على طريقتها"

20
JANUARY
2021
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إذا كان الرئيس المنتخب جو بايدن معروفا بارتدائه نظارته السوداء، فإن نائبته "التاريخية" كامالا هاريس اختارت عقد اللؤلؤ، كعلامة أناقة تميزها عن غيرها.
 
ولو قمت ببحث بسيط في "غوغل" عن صور كامالا هاريس، ستجد أنها دائما تحب التحلي باللآلئ.
 
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن هاريس (56 عاما) واظبت على ارتداء عقود اللؤلؤ على رقبتها منذ تخرجها في جامعة هوارد في واشنطن، في ثمانينات القرن الماضي.
 
ورافقت اللآلئ أول نائبة رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في محطات عديدة بحياتها السياسية، مثل أداء اليمين في الكونغرس الأميركي، واستجواب المرشح للمحكمة العليا بريت كافانو.
 
ومن المحتمل أن ترتدي هذه الحلي أيضا خلال مراسم التنصيب في مبنى الكابيتول، في وقت لاحق من الأربعاء.
 
وبما أن اللؤلؤ أصبح علامة مميزة لنائبة الرئيس، ارتأت مجموعة من السيدات الأميركيات تكريمها عن طريق ارتداء مجوهراتها المفضلة.
 
ومن بين هؤلاء النسوة، ساندرا بروم إدواردز (67 عاما) التي تحرص على ارتداء السلسلة المرصعة باللؤلؤ منذ بداية يناير الجاري، وقالت: "إنها طريقتي في الاعتراف بالمناسبة العظيمة المقبلة".
 
وساندرا واحدة من 430 ألف امرأة أميركية عضوة في مجموعة على "فيسبوك" تطلق على نفسها اسم: "Wear Pearls on Jan 20 2021"، التي تدعو للتزين باللؤلؤ يوم التنصيب، دعما للإدارة الجديدة عموما، ولكامالا هاريس على وجه التحديد.
 
وعقد اللؤلؤ من بين أكثر الحلي انتشارا بين السيدات في واشنطن، فهو يجمع بين الأناقة والبساطة ولا يقيد حركة المرأة.
 
وبدأت المجموعة في ديسمبر الماضي، بعدما تفتق ذهن العسكرية السابقة هوب ألوي (46 عاما) التي تعيش بولاية فلوريدا، عن فكرة تحتفل بكامالا هاريس والنساء في الوقت ذاته، فكان اقتراح ارتداء اللؤلؤ.
 
وفي غضون 3 أيام، استقطبت المجموعة أكثر من ألف عضو، وفي غضون أسبوع وصل العدد إلى 30 ألفا، وكان الإقبال كبيرا جدا لاحقا، لدرجة أن هوب ألوي اختارت 20 متطوعة لمساعدتها على قبول طلبات الانضمام للمجموعة، لضمان عدم تسلل "مخربين".
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