من استثنى ترامب من قائمة العفو؟

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استثنت قائمة العفو التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونشرها البيت الأبيض، مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، وكذلك إدوارد سنودن الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية.

ولم تشمل القائمة أيضا، ترامب نفسه ولا أي أحد من افراد عائلته ولا المحامي رودي جولياني.

وضمت قائمة العفو، 73 شخصا، وتم تخفيف العقوبات بحق 70 آخرين.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر العفو عن مغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك المدانين بتهم تتعلق بالأسلحة الفيدرالية.

وأفيد بأن لائحة العفو شملت أيضا، ستيف بانون مستشار ترامب السابق، المتهم بالاحتيال في قضية تتعلق بصندوق الجدار الحدودي.

ومن المعروف، أن العفو الرئاسي في الولايات المتحدة، غير قابل للاستئناف.