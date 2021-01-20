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قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض ... ابنة ترامب تعلن خطوبتها لشاب لبناني

20
JANUARY
2021
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أعلنت تيفاني، إبنة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الثلاثاء، خطوبتها على صديقها الأميركي لبناني الأصل، مايكل بولس.


وأعلنت تيفاني ترمب خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" حيث نشرت صورة تجمعها بخطيبها، علقت عليها قائلة: "لقد كان شرف لي أن أحتفل بالعديد من المناسبات المهمة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".


وتابعت إبنة ترمب: "لا يوجد حدث إستثنائي أكثر من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل... أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم"، حسب قولها.


ويأتي إعلان تيفاني ترمب خطوبتها قبل ساعات من مغادرة والدها البيت الأبيض، وإنتهاء ولايته رسمياً الأربعاء، كرئيس للولايات المتحدة، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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