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هذا ما سيحصل في أهم يوم بحياة بايدن..

20
JANUARY
2021
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كشفت مصادر صحفية أميركية عن الجدول المزدحم لجو بايدن، الأربعاء، اليوم الذي يتم فيه تنصيبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة.

وبهذه المراسم، تنتهي ولاية الرئيس "السابق" الجمهوري دونالد ترامب بعد 4 سنوات قضاها في البيت الأبيض، وتبدأ حقبة جديدة مع الديمقراطي بايدن الذي حقق الفوز في الانتخابات بفارق مريح.

وحسب ساهل كابور، الصحفي المختص بالسياسة الداخلية في شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، فإن مهام بايدن يوم التنصيب ستبدأ مبكرا.

ففي الساعة 8.45 صباحا بتوقيت واشنطن، من المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، الصلاة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول، مع مجموعة من السياسيين والبرلمانيين.

وفي العاشرة والنصف، سيصل بايدن وهاريس إلى مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيؤدي الرئيس الجديد ونائبته اليمين الدستورية الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي.

وفي تمام الساعة 12 ظهرا، سيعلن أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، وسيلقي كلمة بمثابة افتتاح لفترة رئاسته.

ويستأنف الرئيس برنامجه في المساء، فعلى الساعة 8.48 سيحضر مع السيدة الأولى جيل بايدن ونائبته وزوجها برنامج "الاحتفال بأميركا"، وسيتحدث الرئيس وزوجته مجددا.

وفي تمام الساعة 9.55 مساء، سيظهر الرئيس والسيدة الأولى في شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض.

ومن المقرر أن تعقد جين بساكي المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، مؤتمرا صحفيا في السابعة مساء.

 

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