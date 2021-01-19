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عقوبات على ترامب ووزير خارجيته!

19
JANUARY
2021
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونحو 9 مسؤولين أميركيين. وشملت عقوبات الخارجية الإيرانية وزيري الدفاع الحالي والسابق ووزير الخزانة ستيفن منوتشين والخارجية مايك بومبيو. وصرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن أصغر خطأ في حسابات العدو تجاه إيران سيقابل برد شديد. وشدد على أن أمن المنطقة مترابط وإيران دافعت عن هذا الترابط وحافظت عليه.


وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد يوم الثلاثاء أن إيران تمكنت من هزيمة ترامب في السياسة الخارجية بدعم من الشعب الإيراني.
وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، ردا على أسئلة بعض النواب، قال ظريف، "نشكر الله أن اليوم هو آخر يوم في رئاسة دونالد ترامب في أميركا، تمكنا من هزيمة ترامب في مجال السياسة الخارجية عبر أدوات الحوار وبدعم من الشعب الإيراني".


واعتبر وزير الخارجية قرار مجلس الشورى الإسلامي الأخير حول الاتفاق النووي بأنه ياتي في سياق تنفيذ بنوده وليس العمل على إلغائه، وصرح "بأن الاتفاق النووي لا تنبعث منه رائحة كريهة ولم يُدفن".


وأشار إلى تصريحات المرش الإيراني الأعلى عندما صرح بأن طهران ليست على عجلة لعودة أمريكا للاتفاق النووي، حيث قال ظريف: "لو نفذت واشنطن التزاماتها ورفعت الحظر فبإمكانها العودة إلى الاتفاق في إطار مجموعة "5+1".  


وبين ظريف أن الولايات المتحدة تخشى الشعب الإيراني، مؤكدا أنهم لم يهزموا أمريكا بالصواريخ بل بثقافة التضحية والشهادة.

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