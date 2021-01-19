living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصرع أكثر من 60 شخصا أثناء إزالة الثلوج في اليابان

19
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال كازويوشي اكابا وزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، إن حكومة بلاده ستقدم مساعدات مالية طارئة للمناطق الشمالية، حيث لا تكفي الموارد المحلية لإزالة الثلوج.
 
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم، خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج التي غمرتها.
 
وتابع الوزير الياباني القول: "ستحسب الحكومة، بسرعة المبالغ المطلوبة وستقدم لكي تتم عمليات إزالة الثلوح بشكل آمن. نحن في غاية القلق، بخصوص مقتل عدد قياسي من المواطنين، خلال عمليات التخلص من الثلوج".
 
ووفقا للوزير، تجاوز عدد الضحايا هذا العام، الرقم القياسي المحزن السابق الذي تم تسجيله في شتاء 2017-2018.
 
وغالبية القتلى خلال تنظيف المباني من الثلوج، هم من كبار السن، الذين سقطوا من على أسطح منازلهم، خلال محاولة تنظيفها من الثلوج.
 
منذ ديسمبر من العام الماضي، يتواصل تساقط الثلوج بدون توقف، في شمال جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية، وفي جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد. وتسبب ذلك في شل حركة المرور وتعطيل عمل الخدمات، مرات كثيرة.  
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout