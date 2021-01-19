إسرائيل توافق على تلقيح الأسرى الفلسطينيين في سجونها

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أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أمس (الأحد)، عزمها على تلقيح جميع السجناء لديها، بمن فيهم الفلسطينيون، ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة بهذا الخصوص.

وواجهت إسرائيل انتقادات، بعدما لمح وزير الأمن الداخلي عمير أوهانا مؤخراً إلى أنه لن يتم تلقيح المعتقلين الفلسطينيين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وانتقد المدعي العام أفيخاي ماندلبليت تلك التصريحات، معتبراً الإجراء «غير قانوني»، على ما أوردت الصحافة المحلية.

ودعت منظمة التحرير إسرائيل أيضاً إلى تطعيم الفلسطينيين في سجونها البالغ عددهم 4400 أسير، الذين سُجّلت ي صفوفهم 250 إصابة بالفيروس، بحسب ما أعلن «نادي الأسير الفلسطيني».

ولجأت خمس منظمات إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مُطالِبةً بتلقيح السجناء الفلسطينيين، ومُعتبِرة أن هذا «واجب قانوني وأخلاقي».

وقالت مصلحة السجون في بيانها، أمس (الأحد): «بعد تطعيم الموظفين (...) ستبدأ تطعيمات النزلاء في السجون، بما يتوافق مع البروتوكول الطبي والتشغيلي المعمول به».

وأكدت متحدثة باسم إدارة السجون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «هذا القرار يشمل كل السجناء بدون تمييز».

وبحسب المتحدثة، سيتم تطعيم السجناء وفق البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة، الذي يعتمد على تطعيم الفئات العمرية الأكبر سناً أولاً.