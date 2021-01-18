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المعارض الأشهر في "قبضة الأمن" الروسي

18
JANUARY
2021
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أعلنت السلطات الروسية، الأحد، اعتقال المعارض إليكسي نافالني، وذلك عقب وصوله إلى موسكو، موضحة أنه سيبقى رهن الاعتقال، إلى أن تتخذ المحكمة قرارا في شأنه.
وإلى جانب نافالني، اعتقلت الشرطة أيضا عددا من أنصار المعارض الروسي في مطار موسكو، بعدما توجهوا للمطار لاستقباله.
 
واعتقلت السلطات الروسية نافالني فور وصوله قادما من ألمانيا التي أمضى فيها نحو خمسة أشهر، تلقى فيها علاجا من محاولة تسميم محتملة.
 
وتقول موسكو إن المعارض الروسي، موقوف بتهمة انتهاكه، بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضي ضبطه وإحضاره.
 
ولم تكتفي الشرطة الروسية باعتقال المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتن، بل أوقفت عددا من مناصريه بعدما توجهوا للمطار لاستقباله، قبل أن يتم تحويل مسار الطائرة إلى مطار أخر في العاصمة الروسية.
 
وأفادت السلطات أن قرار تغيير مسار الطائرة جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث تم إغلاق مدرج "فنوكوفو" وتحويل الرحلات القادمة بما فيها رحلة نافالني إلى مطارات أخرى.
 
واتهم نافالني الرئيس الروسي بمحاولة ردعه عن العودة إلى روسيا، كما ألقى باللوم على الكرملين في عملية تسميمه، الأمر الذي نفاه الكرملين مرارا.
 
ودخل نافالني في غيبوبة عندما كان على متن طائرة في رحلة داخلية من سيبيريا إلى موسكو في أغسطس الماضي، ونُقل من مستشفى في سيبيريا إلى مستشفى ببرلين بعد يومين.
 
وأثبتت المختبرات في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد، فضلا عن الاختبارات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أنه نافالني تعرض لغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي يعود للحقبة السوفيتية.
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