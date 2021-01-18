living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللقاح في الولايات المتحدة.. هل يفعلها بايدن؟

18
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن رهان الرئيس المنتخب، جو بايدن، على توزيع مئة مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال مئة يوم، أمرٌ قابل للتطبيق.


ويأتي تصريح فاوتشي المطمئن، بينما أعلن بايدن، الخميس، عن برنامج "إنقاذ" طموح من 1.9 تريليون دولار، من بينها 400 مليار دولار مخصصة لمواجهة وباء "كوفيد 19".

ويرى متابعون أن الرهان على توزيع هذا العدد الهائل من جرعات اللقاح، خلال 100 يوما، يشكل تحولا كبيرا بالمقارنة مع وتيرة التطعيم في الوقت الحالي.

وتتوفر الولايات المتحدة على أكثر من 31.1 مليون جرعة من لقاح كورونا، حتى صباح يوم الجمعة الماضي، لكن لم يجر توزيع سوى 12.2 مليون جرعة.

ويوم الجمعة الماضي، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3258 وفاة من جراء فيروس كورونا المستحد و209 آلاف و560 حالة إصابة جديدة، بحسب بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

وأقر فاوتشي، في مقابلة صحفية، بأن عملية توزيع جرعات لقاح كورونا لم تسر بالمرونة التي كانت مأمولة، موضحا أن هذه المهمة واجهت بعض المصاعب خلال فترة الأعياد.

وأشار فاوتشي إلى ما اعتبرتها "صرامة كبيرة" في تحديد من يأخذ اللقاح أولا، بينما أصبحت هناك بعض المرونة في الوقت الحالي حتى لا تبقى الجرعات داخل الثلاجة.

وأشار إلى التغييرات التي أجرتها المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، مؤخرا، لأجل تحديد من يستحق الأولوية في أخذ اللقاح.

وبموجب التغييرات، تشمل أولوية أخذ اللقاح كل من يتجاوز عمره 65 سنة أو من يعانون الأمراض المزمنة مثل داء السكري.

ويؤكد فاوتشي أن تلقيح ما بين 70 و85 في المئة من سكان الولايات المتحدة هو الذي سيضمن المناعة الجماعية أو ما يعرف بـ"مناعة القطيع" في البلاد.

ويقول الخبير المرموق إن الناس ستمكنون بعد ذلك من ملاحظة منعطف بارز، فبعد أشهر من بلوغ هذه النسبة من التطعيم، ستبدأ العودة إلى الحياة الطبيعية.

وكان بايدن قد أوضح أنه يراهن بشدة على تسريع توزيع لقاح كورونا، من خلال استراتيجية تشمل الاعتماد على الحرس الوطني والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من أجل إقامة "مصحات تلقيح" في مختلف أنحاء البلاد.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout