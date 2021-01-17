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صواريخ إيرانية سقطت على بعد 160 كم من حاملة طائرات أميركية

17
JANUARY
2021
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أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، بسقوط صاروخين إيرانيين بعيدة المدى على بعد 160 كيلومتراً من حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز» في المحيط الهندي.
وقال مسؤولون بالبحرية الأميركية إن صاروخاً واحداً على الأقل سقط على بعد 30 كيلومترات من سفينة تجارية، لكنهم رفضوا تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية، وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعلومات الاستخباراتية الحساسة.
وتختبر إيران الصواريخ بشكل متكرر. ويقول كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين إن مسافة 160 كيلومتراً كانت بعيدة عن حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز. يقول مصدر آخر إن هذه الصواريخ لم تسبب أي قلق، وتعتبر هذا تمريناً روتينياً عادياً إلى حد ما.
وقال مصدر آخر إن 30 كيلومترات بالقرب من سفينة تجارية أمر مثير للقلق، لكن الجيش الأميركي لا ينظر إليه على أنه تهديد.

 

وقال أحد المسؤولين: «كنا نتوقع إطلاق الصاروخ»، لكن كان هناك بعض القلق من مدى قرب إيران من استعدادها للتغلب على المشكلة.
وقررت وزارة الدفاع الأميركية مطلع هذا الشهر إبقاء حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» في الخليج بدلاً من إعادتها إلى الولايات المتحدة، متحدثة عن «تهديدات» أطلقتها إيران ضد الرئيس دونالد ترمب وكبار المسؤولين الأميركيين.
وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني أمس اختبار صواريخ باليستية لإصابة أهداف بحرية في المحيط الهندي، في ختام مناورات عسكرية امتدت يومين.
وأفاد الحرس في بيان نشر على موقعه «سباه نيوز» أن صواريخ «من فئات مختلفة» استهدفت «(نماذج من) سفن العدو ودمرتها من مسافة 1800 كلم».
وأقيمت المناورات في منطقة بوسط البلاد، وأصيبت الأهداف «في شمال المحيط الهندي»، بحسب ما أفاد «الحرس». وأظهرت لقطات مصوّرة عرضها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، إطلاق صاروخين على الأقل من منطقة صحراوية، وإصابة هدف في عرض البحر.

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