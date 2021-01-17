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هآرتس: نتنياهو يستميل الناخبين العرب.. كيف يجرؤ على ذلك؟

17
JANUARY
2021
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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد، إنه من الصعب تصديق أي شيء يقوله أو يفعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن "تغيير موقفه تجاه المجتمع العربي، يؤكد أنه لا يتصرف بحسن نية".


وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، أن نشاط نتنياهو الانتخابي، يسير نحو خدمة مصالحه الذاتية، لافتة إلى أن أعضاء الكنيست العرب أيمن عودة وأحمد الطيبي وهبة يزبك، احتجوا على سخريته ونفاقه واستخدامه الذاتي للناخبين العرب.

وتساءلت الصحيفة: "هل يعتقد نتنياهو أن العرب سيصوتون له بعد حملات التحريض التي شنها ضدهم؟ وكيف لا يخجل من طلب أصواتهم بعد قانون الدولة القومية؟ وكيف يجرؤ على النظر إلى أعينهم والقول: يجب أن يكون العرب جزءا كاملا من المجتمع الإسرائيلي؟".


ورأت أن نواب اليسار والوسط الذين صدمتهم وقاحة نتنياهو "هم على حق"، لأنه استبعدهم لمجرد استعدادهم لتشكيل حكومة بدعم من المشرعين العرب، وتصرف كما لو أن حكومة يقودها ثلاثة رؤساء أركان سابقين بالجيش وبدعم من العرب، "ستكون خيانة".


واستدركت الصحيفة: "الآن يروج نتنياهو لتحالف سياسي مع عضو الكنيست العربي منصور عباس"، معتبرة أن "المفاجأة والارتباك والاشمئزاز والصدمة والغضب، كلها جزء من المتعة التي يقدمها نتنياهو لجمهوره".

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