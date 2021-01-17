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40 غارة روسية على مواقع داعش

17
JANUARY
2021
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ارتفعت حصيلة الضربات الجوية الروسية، على البادية السورية خلال 24 ساعة الفائتة، إلى أكثر من 65 غارة جوية، شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية روسية تواصل تحليقها في أجواء البادية السورية، وسط ضربات جوية مستمرة على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة، حيث رصد المرصد تنفيذ الطائرات لأكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف الليل لصباح اليوم الأحد.

وحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، اليوم، فإن قوات الأسد تعمل على "تأمين طريق دير الزور- حمص"، بدعم من المقاتلات الروسية التي شنت أكثر من 65 غارة جوية في البادية خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف المرصد بقيام القوات السورية والدفاع الوطني، وقوات الفيلق الخامس ولواء القدس الموالين لروسيا، عمليات تمشيط البادية بين دير الزور وحمص، وذلك لتأمين الطريق الواصل بين المحافظتين.

وقام تنظيم داعش بتنفيذ كمين، أمس السبت، استهدف حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق – الرقة قرب منطقة وادي العزيب، مما أسفر عن مقتل 12 من عناصر الجيش السورى والمليشيات الموالية لها، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.

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