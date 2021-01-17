قناة إسرائيلية: اتصالات سرية بين إدارة بايدن وإيران

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كشفت قناة إسرائيلية، عن وجود اتصالات سرية بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ومسؤولين إيرانيين، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.



وأكدت القناة "12" الإسرائيلية في تقرير لمرسلها نير دفوري، أنه "لأول مرة، وقبل أيام قليلة من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل، أنها بدأت في اتصالات مع مسؤولين إيرانيين تتلمس العودة إلى الاتفاق النووي".

وذكرت أنه "في الفترة التي سبقت تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، هناك يقظة في إسرائيل فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران".