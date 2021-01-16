مسؤول سابق: وفد رياضي إسرائيلي شارك برالي دكار في السعودية

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كشف مستشار سابق لدى الحكومة الإسرائيلية عن مشاركة فريقين إسرائيليين في "رالي دكار" الذي يتواصل حاليا في السعودية.



ونشر جاي معيان، مستشار رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، آرئيل شارون، فيديو على صفحته في موقع تويتر، وعلق عليه بالقول: "لأول مرة: وفد رياضي من إسرائيل في السعودية يشترك في سباق رالي دكار. يوم للتاريخ! الرياضة في خدمة السلام بين عيال العمومة".

وللتأكيد على مشاركة الوفد نشر في تدوينة أخرى أسماء المشاركين قائلا: "أعضاء الطاقم الإسرائيلي الذين وصلوا إلى السعودية بجوازات سفر إسرائيلية، هم: داني بيرل – سائق، وتشارلي غوتليف – ملاح، وعومير بيرل – مدير، وعوفير شوشان (مندوب my heritage)، ود. نيريت أوفير – مستشارة".وكان السباق الشهير انطلق في 1978 بين العاصمة الفرنسية ودكار عاصمة السنغال لكنه خرج من القارة السمراء لأسباب أمنية في 2009. ويقام السباق حاليا في السعودية بعد إقامته في أمريكا الجنوبية.