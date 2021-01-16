إسبانيا تسجل 40197 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 40197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ اندلاع الجائحة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 235 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 2252164، بينما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 53314.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بالمرض كما تم قياسه على مدار الـ14 يوما الماضية بلغ مستوى جديدا عند 575 حالة لكل 100 ألف شخص، مرتفعا من 522 حالة.

وتعتبر إسبانيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 2.2 مليون حالة والـ10 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 53 ألف وفاة.

المصدر: وكالات