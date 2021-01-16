ترامب يتقلد أرفع وسام مغربي لدوره في اتفاق التطبيع مع إسرائيل

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قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية لوكالة "رويترز" إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، تسلم اليوم الجمعة أرفع وسام من المغرب لمساعدته في التوصل لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي سفيرة المغرب لدى الولايات المتحدة لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول هدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر.

ولم يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مراسم منح الجوائز.

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في إبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.

المصدر: رويترز