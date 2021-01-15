واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران

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قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، اليوم (الجمعة)، ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية.

وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترمب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

ووقعت إيران عام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا اتفاق فيينا بشأن الملف النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأميركي سحب بلاده من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

ردا على ذلك، توقفت إيران تدريجا عن احترام التزاماتها بموجب الاتفاق اعتبارا من عام 2019.

وازداد التوتر بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني). وإثر ذلك، أقر البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) قانوناً يدعو الحكومة الإيرانية إلى الاستئناف المباشر لنشاطات إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة الذي كانت طهران وافقت على تعليقه عند إبرام اتفاق فيينا.

وطلب القانون كذلك من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «تشغيل مصنع لإنتاج معدن اليورانيوم» في غضون خمسة أشهر.

وتؤكد إيران أنها ستوقف فورا هذه الإجراءات في حال رفع العقوبات الأميركية.