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القضية الفلسطينية إنسانية بامتياز ونصرتها فرض عين وكفاية

15
JANUARY
2021
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إن القضية الفَلسطينية لهي مأساة العرب والمسلمين المستعرة، وإحدى أمهات القضايا عند أحرار العالم وحرائره. وحسبنا هنا أن نسترجع بعض تواريخها ومنعطفاتها في حرم هيئة الأمم المتحدة، حتى نرى ونوقن كيف تنبني "الشرعية الدولية" على منطق القوة والأمر الواقع من جهة، وعلى ازدواجية المكاييل والمقاييس من جهة ثانية. 

فقبيل إنشاء دولة إسرائيل على "ذكريات توراتية" (بتعبير المستشرق الراحل جاك بيرك) وبالغصب والإرهاب (مشخصين في جماعتي إرﮔـون وهاﮔـانا ومن زعمائها منهيم بيگين)، كان القرار الأممي 181 (29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947) قد تبنى مشروع تقسيم فلسطين، الخاضعة إذ ذاك للانتداب البريطاني، إلى دولتين: واحدة يهودية والأخرى فلسطينية (تضم الجليل الأعلى والضفة الغربية والقدس بشطريها وغزة). 

أما اليوم، فقد ذهب ذلك القرار أدراج الرياح، وخلفه القرار 242 الذي لا يتحدث إلّا عن وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران (يونيو) 1967. فصار أفق التحركات السياسية كلها لفض "النزاع العربي ـ الإسرائيلي" محدودا بهذا القرار الأخير ولا شيء غيره، حتى بعد أن تغيّر رقمه إلى 338 غداة حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973؛ بل لقد تناقص مضمونه حول وضع مدينة القدس في اتفاقية أوسلو (13 أيلول / سبتمبر 1993)، التي صار بُعيدها أرييل شارون، مخطط مذبحة صبرا وشتيلا، يعلن مرارا أنها لاغية. 

ورغم فظاعة الحيف التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، فإن "الشرعية الدولية" ظلت عاجزة عن تطبيق حتى قراراتها الدنيا المستصدرة منذ ما يزيد عن نصف قرن مضى على نكبة 67. وهكذا بات الفلسطينيون، على مرّ السنين وتناوب حزبي الليكود والعمل وحلفائهم الدينيين الغلاة المتنفذين، يعانون من تبعات ذلك الظلم الفادح المسلط على حياتهم وأرواحهم وأراضيهم. 

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