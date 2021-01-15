وفيات كورونا حول العالم تتخطى المليوني حالة وأكثر من 93 مليون إصابة

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واصل فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، حصد مئات الآلاف من البشر حول العالم، متخطيا 2 مليون حالة وفاة، و93 مليون حالة إصابة، منذ ظهور المرض في ديسمبر من العام الماضي.

وتركزت معظم الوفيات في الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا، حسب بيانات موقع "وورلدميتر" المعني برصد إصابات ووفيات الفيروس التاجي.

وسجل الموقع، حتى صباح الجمعة، نحو 2 مليون و905 حالات وفاة، في وقت بلغ تعداد الإصابات نحو 93 مليونا و486 ألفا و392 حالة إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا ثم المملكة المتحدة.