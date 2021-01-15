ترامب يصدر أمراً عسكرياً في أيامه الأخيرة بشأن إسرائيل

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أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بتوسيع القيادة العسكرية الأميركية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل، بحسب مسؤولين أميركيين.

ويستهدف هذا الأمر إعادة تنظيم في اللحظة الأخيرة لهيكل الدفاع الأميركي لتشجيع التعاون ضد إيران، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وفقا للصحيفة، فإن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأميركية ستشرف على السياسة العسكرية الأميركية التي تشمل إسرائيل والدول العربية، في خروج دام عقوداً من هيكل القيادة العسكرية الأميركية الذي تم إنشاؤه هناك بسبب الحدة بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاغون العرب.

وهذه الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة سياسات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي يورثها إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وتم إجراء التغيير مؤخرا بتكليف من ترامب ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد.

ورفض مصدر ضمن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب بايدن التعليق على هذه الخطوة.