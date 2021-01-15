living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أغبياء.. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تعاود "سب الجيران"

15
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عادت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي مؤخرا بقوة إلى واجهة العمل الدبلوماسي، فأدلت بتصريحات وصفت بـ"النارية" ضد مسؤولي كوريا الجنوبية.
 
وبحسب صحيفة "شوسن إلبو" الكورية الجنوبية، فإن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، وصفت مسؤولي الجنوب بـ"غريبي الأطوار" و"الأغبياء".
 
وجاء هذا التصريح من قبل شقيقة الزعيم، ردا على تقارير بشأن عمل هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية على رصد العرض العسكري الذي أقيم في الشمال، خلال الأسبوع الماضي.
 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن شقيقة الزعيم قولها، إن "كوريا الجنوبية كشفت عدائية في تصرفاتها الأخيرة بشأن عرض بيونغيانغ العسكري".
 
واعتبرت حرص كوريا الجنوبية على رصد العروض العسكرية في الشمال بمثابة "مؤشر على مقاربة سيول العدائية تجاه زعيم كوريا الشمالية|.
 
ثم أضافت أن "الجنوبيين أناس غريبو الأطوار حقا ويصعب فهمهم"، واصفة إياهم بـ"الأغبياء".
 
ولم تقف شقيقة الزعيم عند هذا الحد، فقالت إن مسؤولي الجنوب هم الأسوأ في العالم عندما يتعلق الأمر بسوء التصرف، ثم قالت إنهم "لا يتحمسون إلا للأمور التي تثير الضحك".
 
وأشارت الوكالة الكورية إلى شقيقة الزعيم بصفتها نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، بينما كانت تقدم في وقت سابق بصفة "نائبة أولى لرئيس اللجنة".
 
وفي حال لم تكن هذه الصفة قد سقطت سهوا، فإن المراقبين في كوريا الجنوبية يرجحون أن تكون شقيقة الزعيم قد فقدت بعض نفوذها في البلد الشيوعي المعزول.
 
وفي وقت سابق من يناير الجاري، اختتم الزعيم الكوري الشمالي أول مؤتمر لحزب العمال الكوري، الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، منذ نحو 5 أعوام.
 
وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن كيم جونج أون، اختتم مؤتمرا نادرا للحزب، الأربعاء، لكنها لم تتطرق إلى عرض عسكري أشارت إليه بعض التقارير.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس، إن كيم ومسؤولين آخرين في كوريا الشمالية حضروا الختام الذي أقيم في ملعب مغلق في العاصمة بيونغيانغ.
 
وأضافت أنهم تابعوا عروضا لفرق فنية عسكرية ومدنية وجماعات شبابية، تناولت في معظمها تمجيد قيادة كيم والتأكيد على الرسائل الصادرة عن المؤتمر، بحسب ما ذكرت "رويترز".
 
والمؤتمر الذي دام على مدى 8 أيام في بيونغيانغ، هو الأول منذ عام 2016 والثاني فحسب منذ ما يزيد على 40 عاما، أي منذ عام 1980.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout