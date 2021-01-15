البابا فرنسيس يعيّن المطران سويف عضواً في مجمع خدمة التنمية البشريّة المتكاملة

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وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام اليوم ما يلي:

عيّن قداسة البابا فرنسيس سيادة المطران يوسف أنطوان سويف راعي أبرشيّة طرابلس المارونيّة عضواً في مجمع خدمة التنمية البشريّة المتكاملة.

وتكمن رسالة هذا المجمع الذي يرأسه نيافة الكاردينال بيتر توركسون، في الحقول التالية: خدمة المحبّة، عدالة وسلام، خدمة الصحّة، المهَجّرون والمهاجرون، الوقوف الى جانب المتروكين والمُهَمّشين والمرضى والمعوزين وضحايا النزاعات والحروب والكوارث الطبيعيّة، وكلّ أنواع العبوديّة والإتجار بالبشر. ويخدم فيه كرادلة وأساقفة وكهنة مع العلمانيّين.

ومن المعلوم أن المطران يوسف سويف هو رئيس اللّجنة البطريركيّة للشؤون اللّيتورجيّة وشغل منصب رئيس أساقفة أبرشيّة قبرص المارونيّة سابقاً (٢٠٠٨ - ٢٠٢٠) وزائراً رسولياً في اليونان منذ 2018 كما عُيّن من قِبَل الحبر الأعظم في المجلس التنفيذي لكاريتاس الدوليّة لولايتين متتاليتين (٢٠١٢-٢٠١٩).