اعتقال 100 في أحداث الكونغرس.. وذعر من 200 قبل تنصيب بايدن

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أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي"، الخميس، أن المكتب اعتقل ما يربو على 100 شخص فيما يتعلق بحصار مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي وإنه يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.

وقال مدير المكتب كريستوفر راي في إفادة خاصة لمايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته بخصوص تأمين مراسم التنصيب: "نتحرى أمر أفراد ربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي".

وأضاف "حددنا أكثر من 200 مشتبه به منذ السادس من يناير فحسب لذلك فنحن نعلم من أنتم وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في طريقهم للعثور عليكم".

ويجري انتقال السلطة من ترامب إلى بايدن، في يناير الجاري، وسط تأهب ومخاوف غير مسبوقة، في العاصمة واشنطن، من جراء تشكيك ترامب وأنصاره في نزاهة الانتخابات الرئاسية ونتائجها.

ليلة تنصيب بايدن

وفي الليلة التي تسبق الانتقال إلى البيت الأبيض، سيقيم بايدن في الإقامة المعروفة بـ"منزل بلير" ويخصص في العادة لاستضافة زعماء الدول وكبار المسؤولين الذين يزورون واشنطن ويحلون ضيوفا على الحكومة الأميركية.

ولن يحضر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، حفل تنصيب بايدن، في العشرين من يناير الجاري، من جراء ما يعتبرهُ سرقة لفوز الجمهوريين.

وعقب مغادرة البيت الأبيض، يرتقب أن ينتقل ترامب إلى جانب عائلته، بشكل مباشر صوب منتجع "مار ألاغو" في ولاية فلوريدا.