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"سي إن إن" تتوقف عن البث في عشرات المطارات

14
JANUARY
2021
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أعلن رئيس الشبكة الإخبارية "سي إن إن"، جيف زوكر، أن القناة توقف البث في المطارات، لاغيةً بذلك عقودا طويلة الأمد.
 
وقال زوكر في رسالة إلى الموظفين، إن شبكة مطار "سي إن إن" ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 31 مارس/آذار، بعد 30 عاما من البث.
 
وكتب زوكر: "قلل الانخفاض الحاد في حركة المسافرين في المطارات بسبب "كوفيد-19"، إلى جانب جميع الأساليب الجديدة التي يستخدم فيها الأشخاص المحتوى على أجهزتهم الشخصية، من الحاجة إلى عمل شبكة مطار سي إن إن".
وأضاف موجها كلامه للموظفين: "أنا متأكد من أن معظمنا شارك في تغطية أحداث إخبارية كبيرة خلال فترة عملنا...  ويمكننا أن نفتخر بأننا ساهمنا في مشاركة بعض القصص الرائعة مع العديد من الملايين من الأشخاص على مدار العقود الثلاثة الماضية".
 
 
ولدى "سي إن إن" عقودا مع 58 مطار، وفقا للمعلومات المتاحة على الإنترنت، وبموجب هذه العقود قدمت الشبكة أخبارها بشكل حصري للمسافرين على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى برامج عن نمط الحياة والمسلسلات.
 
وأعجب النشطاء بهذه الأخبار، متفائلين أنه من الآن فصاعدا سيكون لديهم حق اختيار الأخبار التي يشاهدونها في المطارات.
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