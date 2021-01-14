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ماذا قال رئيس تويتر في أول تعليق على حظر ترامب؟

14
JANUARY
2021
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علّق مؤسس "تويتر" ورئيسه جاك دروسي، الأربعاء، على قرار موقع التواصل حظر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

واعتبر جاك دروسي أن قرار الموقع بحظر ترامب كان "الخيار الصحيح"، لكنه مع ذلك يشكّل "إخفاقا" ويرسي "سابقة خطرة" بالنسبة لمقدار السلطات التي تتمتع بها كبريات شركات الإنترنت.

وفي سلسلة تغريدات تناول فيها قرار "تويتر" منع ترامب من استخدام المنصة إلى أجل غير مسمى، قال دورسي، إن هذا القرار يمثّل "إخفاقا من جانبنا في الترويج لمحادثة صحية".

وأضاف أن فرض حظر على الملياردير الجمهوري، الذي كان لديه 88 مليون متابع على حسابه في تويتر: "يرسي سابقة تبدو لي خطرة: القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة على جزء من المحادثة العامة".

وبعد أيام على إعلان "تويتر" إغلاق حساب ترامب، كشف موقع "أكسيوس" أن "يوتيوب" أعلن سيره على ذات الطريق.

ووفق "أكسيوس"، فإن "يوتيوب" أزال مقطع فيديو لترامب، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع.

وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا".

ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".

فيسبوك وإنستغرام يعاقبان ترامب

من جانبه أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في السابع من يناير الجاري، أن منصة التواصل الاجتماعي ستحظر الرئيس الأميركي ترامب "إلى أجل غير مسمى".

وأشار زوكربيرغ، في مدونة، إلى أن الحظر لن يتم رفعه قبل يوم التنصيب، في 20 يناير الجاري.

وأوضح أن الأحداث المروعة في "الكابيتول": "تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والمشروع للسلطة إلى خليفته المنتخب، جو بايدن".

وأكد المدير التنفيذي لفيسبوك: "نحن نوسع الحظر الذي وضعناه على حساباته على فيسبوك وإنستغرام، إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة".

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