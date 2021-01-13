رغم إعلان رفضه... مجلس النواب الأمريكي يدعو بنس لبدء عملية عزل ترامب

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صوّت مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء، على قرار بدء تفعيل التعديل الـ 25 للدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

ووفقا لـ"رويترز"، صوت مجلس النواب لصالح قرار يدعو نائب الرئيس بنس للاجتماع بأعضاء الحكومة لاستدعاء التعديل الـ 25 لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.

ولتفعيل التعديل الـ 25، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بنس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.

وقال بنس: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".

وسبق للرئيس ترامب أن أعرب عن عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزل الرئيس من منصبه، قائلا، إن "التعديل الـ25 لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي".

وأوضح أن "استخدام التعديل الـ25 بهذه الطريقة الجديدة سيعود لمطاردة جو بايدن وإدارته"، محذرا الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلا: "كن حذرا مما تتمناه".

وتابع قائلا: "خدعة المساءلة هي استمرار لأكثر مطاردة شريرة في تاريخ بلدنا، وهو أمر خطير للغاية، خاصة في هذا الوقت لأن حق الأمريكيين في التعبير يتعرض للتهديد".