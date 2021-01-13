living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم إعلان رفضه... مجلس النواب الأمريكي يدعو بنس لبدء عملية عزل ترامب

13
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صوّت مجلس النواب الأمريكي، ليل الثلاثاء، على قرار بدء تفعيل التعديل الـ 25 للدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.
 
ووفقا لـ"رويترز"، صوت مجلس النواب لصالح قرار يدعو نائب الرئيس بنس للاجتماع بأعضاء الحكومة لاستدعاء التعديل الـ 25 لعزل ترامب بأصوات 223 مقابل 205.
 
ولتفعيل التعديل الـ 25، سيحتاج بنس وأغلبية أعضاء حكومة ترامب إلى إعلان أن ترامب غير قادر على أداء واجباته.
 
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد ضد الحكومة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بنس رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور، وذلك ردا على طلب تقدمت به رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي أمس الثلاثاء، وأمهلته 24 ساعة للرد.
 
وقال بنس: "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصب في مصلحة أمتنا أو يتفق مع دستورنا".
وسبق للرئيس ترامب أن أعرب عن عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزل الرئيس من منصبه، قائلا، إن "التعديل الـ25 لا يمثل أي مخاطرة بالنسبة لي".
 
وأوضح أن "استخدام التعديل الـ25 بهذه الطريقة الجديدة سيعود لمطاردة جو بايدن وإدارته"، محذرا الرئيس المنتخب جو بايدن، قائلا: "كن حذرا مما تتمناه".
 
وتابع قائلا: "خدعة المساءلة هي استمرار لأكثر مطاردة شريرة في تاريخ بلدنا، وهو أمر خطير للغاية، خاصة في هذا الوقت لأن حق الأمريكيين في التعبير يتعرض للتهديد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout