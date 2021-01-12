بريطانيا في "أسوأ" وضع وبائي منذ بدء الجائحة

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عربي 21 - وصف وزير الصحة البريطاني، الوضع الوبائي الحالي في بلاده بأنه "الأسوأ"، منذ بدء جائحة كورونا.

وقال الوزير البريطاني إن 32,294 شخصا أدخلوا المستشفيات، مضيفا "أننا في أسوأ مرحلة من الجائحة"، في أعقاب كشف بريطانيا عن السلالة الجديدة المتحورة للفيروس، والتي تعد أسرع تفشيا من الوضع السابق.

وكانت بريطانيا أعلنت تطبيق ثالث إغلاق شامل، لكامل البلاد، لمواجهة الفيروس والحد من التفشي السريع، وكشفت أن أكثر من مليون ومئة ألف بريطاني، أصيبوا بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وحتى اللحظة بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في بريطانيا، أكثر من ثلاثة ملايين إصابة.