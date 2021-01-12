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الولايات المتحدة تدعو روسيا لحضور مراسم تنصيب بايدن كرئيس

12
JANUARY
2021
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وجهت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة لروسيا لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، المقرر إجرائها يوم 20 يناير/كانون الثاني.
 
وقال ممثل البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن لـ"سبوتنيك"، بأنه تم تلقي الدعوة لحضور مراسم التنصيب، ومن المقرر المشاركة على مستوى السفير.
 
وعادة، ما يكون السفراء الأجانب حاضرين في حفل تنصيب الرئيس، ولكن هذا العام يتم عقده في شكل محدود للغاية، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك مكان للدبلوماسيين.
 
في البداية، تم الإبلاغ عن أنه سيتم قبول أعضاء الكونجرس وضيوفهم فقط في الحفل (ضيف واحد لكل عضو)، أي ما مجموعه أقل بقليل من 1100 شخص.
 
وبحسب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي أجريت في 3 نوفمبر، فاز الديمقراطي جو بايدن، وحصل على 306 أصواتا انتخابية مقابل 232 من رئيس الدولة الحالي دونالد ترامب الذي لا يعترف بهزيمته.
 
في 6 يناير، دعا ترامب، في تجمع حاشد بواشنطن، مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكابيتول "لمساعدة الجمهوريين الضعفاء" على تحدي الانتخابات الرئاسية.
 
الأمر الذي أدى لأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار ترامب.
 
وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.
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