"لا تتفاءلوا".. هذا ما أكدته الصحة العالمية عن "مناعة كورونا"

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على الرغم من الأجواء المتفائلة التي يعيشها العالم مع بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أكثر من بلد، إلّا أنّ "منظمة الصحة العالمية، أطلقت تنبيهاً قبل ساعات، إلى أن المناعة الجماعية ضد كورونا لن تتأمن هذا العام".

في التفاصيل، كشفت المسؤولة العلمية في المنظمة، سمية سواميناثان، من جنيف، عن أن العالم لن يصل للمناعة الجماعية هذا العام 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء.

وأشادت سواميناثان بالتقدم الكبير الذي أحرزه العلماء الذين نجحوا في تطوير ليس واحداً، بل عدة لقاحات آمنة وفعالة ضد فيروس جديد تماماً في أقل من عام.

وعلى الرغم من الإشادة، فإنّ "المسؤولة شددت على أن طرح اللقاحات على العامة يستغرق بعض الوقت، منوهة إلى أن توسيع نطاق إنتاج الجرعات يستغرق وقتاً ليس فقط بالملايين بل بالمليارات، داعية الناس إلى التحلي بالصبر قليلاً".

وشددت سواميناثان، على أن اللقاحات ستصل في نهاية المطاف، وستنقل إلى جميع البلدان، مضيفة: "لكن في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك إجراءات ناجعة".

وأشارت إلى أنه "ستكون هناك حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير الصحة العامة، وتلك الاجتماعية التي تهدف إلى وقف انتقال العدوى لبقية هذا العام على الأقل".

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد كان قد إحتفل بعيد ميلاده الأول قبل أيام، حيث مضى عام كامل على أول وفاة معلنة بالوباء، الذي اقترب من إصابة 100 مليون حول العالم دون حل جزري نهائي ينهي الأزمة.