لقاح جديد لكورونا تظهر فاعليته بعد الجرعة الأولى فقط

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نشر موقع "تايمز نيوز ناو" الهندي نتائج دراسة علمية حديثة كشفت عن تطوير باحثين للقاح جديد لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" أظهرت فعاليته بعد جرعة واحدة فقط. موضحة ان اللقاح الجديد تم تطويره باستخدام الجسيمات النانوية؛ وهو يؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة للفيروسات بعد جرعة واحدة فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن فريقا من الباحثين من جامعة "ستانفورد" الأميركية يقودهم الباحث بيتر كيم تمكنوا من استهداف بروتين "سبايك" المغلف للفيروس، الذي يصبح في حالة انهياره غير قادر على نقل العدوى مجددا.

وحسب الموقع، فقد أظهرت النتائج أن اللقاح الجديد يجعل الخلايا البشرية تنتج مؤقتا بروتين السنبلة؛ ما يؤدي إلى استجابة مناعية وإنتاج أجسام مضادة لـ"كوفيد 19".

واعتمد الباحثون في الدراسة على تقنية ونهج مختلفين؛ حيث يتكون اللقاح من نسخ متعددة من بروتين سبايك تم تعريضه إلى جزيئات الفيريتين النانوية التي نجحت بالفعل على فئران التجارب. والفيريتين بروتين معروف باستخدامه لتخزين الحديد ويوجد في العديد من الكائنات الحية، ويتم دمجه مع البروتينات الأخرى، الأمر الذي يجعل استجابته المناعية أقوى من باقي البروتينات الأخرى. وقد نجحت التجارب في إنتاج استجابة مناعية أقوى مرتين من باقي اللقاحات الأخرى وحتى من تلك المستخدمة عن طريق بلازما المتعافين من "كوفيد 19".

ويسعى الباحثون حاليا لتأكيد تلك النتائج من خلال التجارب السريرية البشرية، قبل الشروع في إقرار استخدامه ما سيسهل عمليات مكافحة "كورونا"، خاصة وأنه يتم التطعيم به بجرعة واحدة فقط.