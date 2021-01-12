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بريطانيا تفرض الحجر الصحي على القادمين من الإمارات

12
JANUARY
2021
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طالبت المملكة المتحدة، الاثنين، المسافرين الوافدين إليها من الإمارات العربية المتحدة عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، بعد ملاحظة زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد القادمة من دبي. 

وقالت وزارة النقل البريطانية، الاثنين، إن المملكة المتحدة أزالت الإمارات، من قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي بعد زيادة مقلقة في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19".

وبدأ تطبيق القرار، الاثنين، بالنسبة للقادمين من دبي، على أن يبدأ تطبيقه، بداية من الرابعة صباح الثلاثاء، بالنسبة للقادمين من بقية الإمارات.

ويزور حوالي 1.5 مليون بريطاني دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام. 

وسجلت الإمارات، حتى الاثنين، حوالي 233 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 711 شخصا. 

وسجّلت المملكة المتحدة، الاثنين، 563 وفاة وتخطى عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد 32 ألفا، أي بزيادة قدرها 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، و81 بالمئة منذ 25 ديسمبر.

والسبت، تخطّت بريطانيا عتبة ثلاثة ملايين إصابة بكوفيد-19، وذلك غداة تسجيلها حصيلة يومية قياسية للوفيات بلغت 1325 حالة، ما رفع الحصيلة الإجمالية لوفيات الوباء على أراضيها إلى أكثر من 81 ألفا.

 
 
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