إيفانكا ترامب تخطط لحضور حفل تنصيب بايدن لإنقاذ حياتها السياسية

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كشفت مصادر لـ"ديلي ميل" أن إيفانكا ترامب تخطط لحضور حفل تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني، في مسعى لإنقاذ حياتها السياسية، مؤكدين أن قرارها أثار غضب والدها الرئيس دونالد ترامب.

واوضحت المصادر من البيت الأبيض لـ"ديلي ميل" إن "إيفانكا قلقة من أن حياتها المهنية السياسية الواعدة في خطر وهي تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ سمعتها"، مشيرًة إلى أن "ترامب اعتبر أن خطوة ابنته في التعامل مع من يريدون إسقاطه هي إهانة له وشدد على أنه يجب على أسرته أن تبقى ضمن جبهة موحدة".

وذكرت المصادر أن "ترامب أخبر إيفانكا أن حضورها حفل التنصيب سيكلفها آلاف المؤيدين وسيكون أسوأ قرار يمكن أن تتخذه على الإطلاق". لكن إيفانكا مقتنعة بأنه من خلال حضورها حفل تنصيب بايدن، ستظهر على أنها تتمتع بـ"روح رياضية وستكتسب مؤيدين في المستقبل".