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هل قفز بنس من قارب ترامب لحماية مستقبله السياسي؟

12
JANUARY
2021
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كشفت أحداث الأيام الماضية، عن تدهور العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، الذي نأى بنفسه عن الكثير من تصرفات رئيسه، وبدا وكأنه رفض "لعب دور كبش الفداء، وتلطيخ تاريخه السياسي"، بحسب صحف أمريكية.

ووصلت العلاقة بين الرجلين إلى حالة أشبه بالقطيعة، وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إنه "في الأيام الأخيرة من إدارتهم، بات كل واحد منهم يشعر بالخيانة تجاه الآخر، وفي الأيام القليلة الماضية، أطلق ترامب العنان لغضبه على نائبه ووصفه بأنه يفتقد الشجاعة، لعدم تعطيله جلسة التصديق على فوز بايدن".

ونقلت عن أحد كبار مساعدي الحزب الجمهوري بالكونغرس، قوله: "إن العلاقة بينهما الآن قاسية جدا، وخلال عدة مكالمات قام ترامب بتوبيخ بنس، لاستخدام سلطة لا يمتلكها، من أجل قلب النتائج ضد بايدن، وهو ما أشعر نائب الرئيس بالأذى والانزعاج، بحسب مقربين منه".

بنس يتحدى ترامب

وعلى وقع "ضغوطات" و"إساءات" ترامب بحق بنس، وفقا لمقربين منه، فإن الأخير، قام بعدة خطوات تعد تحديا لترامب، بدأها بتصريحه أنه لا يملك سلطة تعطيل جلسة التصديق على أصوات الانتخابات التي أفضت لفوز بايدن.

وقال بنس، إنه "لن يعارض المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية بسبب قيود يفرضها الدستور".

وعرض بنس حججه في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر وشهدت اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصار ترامب.

وقال موقع "يو أس إيه توداي"، إن بنس "في تحدٍ لرئيسه قال إن المشرعين فقط هم من يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيقبلون أو يرفضون أصوات الهيئة الانتخابية التي فاز بها الرئيس المنتخب بايدن".

وأضاف الموقع: "كان التزام بنس، خلال رئاسته لجلسة التصديق على فوز بايدن بالكونغرس، انحرافا نادرا عن الولاء القوي الذي أظهره لرئيسه ترامب خلال السنوات الأربع الماضية".

وقال ترامب في تغريدة، صابا جام غضبه على نائبه: "لم يتمتع مايك بنس بالشجاعة للقيام بما يجب فعله لحماية بلدنا ودستورنا"، وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بالحقيقة".

ونقل موقع "بزنس إنسايدر"، عن شكل القطيعة بين الرجلين، أن ترامب لم يتواصل مع بنس منذ اقتحام الكونغرس، بحسب ما كشفت شبكة "أن بي سي نيوز".

وأوضحت الشبكة أن ما حصل "أمر غير عادي"، وأضافت: "ترامب لم يتصل ببنس منذ ترؤسه جلسة اعتماد الهيئة الانتخابية، التي أعيدت بعد أن عرقلها مثيرو الشغب".

وشددت على أن العلاقة "ليست جيدة"، وأشارت إلى أن ترامب انقلب على أحد أكثر حلفائه ولاء، والذي تعرض للخطر ونقل مع عائلته إلى مكان آمن بعد اقتحام الجلسة الشهيرة في الكونغرس.

 

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