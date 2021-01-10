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بوتين يبحث مع ماكرون هاتفيا الاجتماع المرتقب لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان

10
JANUARY
2021
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا المتعلقة باجتماع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، الذي سيعقد في موسكو.

وجاء في بيان الكرملين اليوم الأحد:" في إطار تنسيق أعمال الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقش خلالها بعض القضايا المتعلقة بالاجتماع الثلاثي القادم لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بموسكو في 11 يناير"

وخلال المحادثة، أشار الرئيسان إلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لذوي الضحيا والمتضررين في إقليم ناغورني قره باغ، بما في ذلك من خلال المنظمات الدولية المتخصصة.

وكان ماكرون قد أعرب سابقا عن دعمه لجهود روسيا في مجال وقف الاشتباكات المسلحة بمنطقة ناغورني قره باغ.

وتبادل الرئيسان الروسي والفرنسي عبارات التهنئة بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، واتفقا على مواصلة الاتصالات.

يذكر أنه وبمبادرة من الرئيس الروسي، ستجري بموسكو في 11 يناير الجاري محادثات ثلاثية تضم كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي

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