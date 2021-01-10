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مقتل 5 أشخاص في شيكاغو نتيجة إطلاق نار عشوائي

10
JANUARY
2021
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قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران، بعد إطلاق نار امتد من شيكاغو إلى إيفانستون أمس السبت، في الولايات المتحدة الأمريكية.
 
وقالت قناة "سي بي دي"، إن طالبا في جامعة شيكاغو يبلغ من العمر 30 عاما كان بين الضحايا الذين قتلوا، وضحية أخرى كانت امرأة أصيبت برصاصة بعد أن تم أخذها كرهينة، وفقا لشرطة إيفانستون.
 
وحددت الشرطة المشتبه به على أنه جيسون نايتنجيل، البالغ من العمر 32 عاما. وقال مسؤولون إن نايتنجيل قتل أيضا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.
 
وقبل الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي، قُتل طالب من جامعة كاليفورنيا بالرصاص في مرآب للسيارات، بمجمع شقق ريجنت بارك.
 
وقال مسؤولون في بيان لمجتمع الجامعة، إنه تم إخطار الجامعة بالعثور على طالب في سيارة مصاب بطلق ناري.
 
وأصدرت الجامعة بيانا قالت فيه: "هذه أخبار مؤلمة للغاية لمجتمع الجامعة وحينا الجنوبي. ستقدم الجامعة الدعم لأفراد مجتمعنا المتضررين من هذا الحادث".
 
بعد دقائق قليلة، دخل نايتنجيل دهليز في المبنى السكني 4900 من شارع S. East End Avenue وطلب استخدام الهاتف من امرأة.
 
وقال أحد الجيران: "لقد توجه إلى المبنى.. أعتقد أنها (المرأة) أخبرته أنه يجب عليه مغادرة المبنى، ثم أطلق النار عليها. لقد حاولت الهروب، لكنه أطلق عليها النار مرة أخرى".
 
وقالت "سي بي دي" إن امرأة أخرى تبلغ من العمر 77 عاما، كانت داخل المبنى تسترجع البريد، أصيبت أيضا.
 
وقالت الشرطة إن امرأة أصيبت في صدرها، نُقلت إلى المركز الطبي بجامعة شيكاغو، حيث أعلنت وفاتها. ونُقلت المرأة الأخرى إلى نفس المستشفى في حالة حرجة.
 
ثم قام نايتنجيل بسحب مسدسه على رجل، قالت الشرطة إنه يعرفه، ودفعه إلى شقة في مجمع 5000 في شارع S. East End Avenue حوالي الساعة 2:45 مساء. وطالب بمفاتيح سيارة الضحية. ثم توجه بعد ذلك إلى مرآب سيارات قريب لتحديد مكان السيارة.
 
بعد حوالي ساعة، قالت شرطة شيكاغو إن نايتنجيل دخل مؤسسة بيع بالتجزئة في مبنى 9300 من شارع ساوث هالستيد.
 
بعدها أعلن عن عملية سطو، قبل إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 20 عاما في رأسه. وتم نقل الضحية إلى مستشفى المسيح حيث توفي لاحقا. كما أصيب ضحية تبلغ من العمر 81 عاما بطلق ناري في الظهر والرقبة. وقالت الشرطة إنها نُقلت إلى نفس المستشفى في حالة حرجة.
 
بعد ذلك هرب نايتنجيل من مكان الحادث في حوالي الساعة 5 مساء. وأطلق النار من مكان مجهول، فأصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في رأسها، بينما كانت جالسة في المقعد الخلفي لسيارة تقودها والدتها. وقيل إن المراهقة في حالة حرجة في مستشفى كومير للأطفال، لكن والدتها لم تصب بأذى.
 
وبعد وقت قصير، قالت الشرطة إن نايتنجيل عاد إلى مكان السرقة في 9300 بلوك من S. Halsted حيث أطلق أعيرة نارية، وأصاب سيارة شرطة في شيكاغو، وبعد تبادل إطلاق النار تمت تصفيته.
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