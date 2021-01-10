إندونيسيا ترصد إشارات من الطائرة المنكوبة

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رصدت إندونيسيا الأحد إشارات قد تكون من مسجل رحلة طائرة "سريويجايا إير" التي تحطمت في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، كما انتشلت بعض الأشلاء وأجزاء يعتقد أنها من الطائرة.

واختفت الطائرة من طراز "بوينغ 737-500"، التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، من شاشات الرادار، بعد 4 دقائق فقط من إقلاعها.

وهذا أول حادث كبير لشركة طيران في إندونيسيا، منذ تحطم طائرة "ليون إير" من طراز "بوينغ 737 ماكس" عام 2018، التي أودت بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم.

وتحطمت تلك الطائرة أيضا في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ باغوس بوروهيتو للصحفيين على متن سفينة عسكرية: "رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود. سوف نتحقق من ذلك".

وذكرت تقارير إعلامية أن الأشلاء نُقلت إلى مستشفى تابع للشرطة للتعرف عليها.

وفي وقت سابق، انتشلت فرق البحث والصيادون حطاما آخر من البحر قبالة جاكرتا، يعتقد أنه يعود للطائرة.

وقال مساعد رئيس أركان القوات الجوية الإندونيسية هنري ألفياندي في إفادة صحفية: "أنا متفائل بأننا سنجد (الطائرة) قريبا".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية من مخاطر هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، قد تعرقل جهود البحث والإنقاذ.

والطائرة "بوينغ 737-500" التي أُنتجت قبل نحو 27 عاما، أقدم من "بوينغ 737 ماكس" التي تحاصرها المشكلات.

وقالت شركة "بوينغ" في بيان: "نحن على اتصال مع شركة الطيران، ومستعدون لدعمهم خلال هذا الوقت العصيب. مشاعرنا مع الطاقم والركاب وعائلاتهم".