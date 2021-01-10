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لقاح كورونا الايراني يحظى باعلى المواصفات العالمية

10
JANUARY
2021
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العالم: اعلن امين اللجنة الوطنية للاخلاق في الابحاث العلمية الطبية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية بان صنع لقاح كورونا الايراني يجري في الوقت الحاضر وفقا لاعلى المواصفات العالمية.

وقال الدكتور احسان شمسي كوشكي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" يوم السبت: ان مجموعتين هما "اللجنة الوطنية للاخلاق في الابحاث العلمية الطبية بوزارة الصحة" و"منظمة الاغذية والادوية" تراقبان بصورة جدية ودقيقة عملية صنع اللقاح الايراني.

 

وطمأن المواطنين بانه سوف لن يتم السماح بدخول اللقاح الى المرحلة القادمة من الاختبارات السريرية ما لم يتم التاكد تماما من كونه آمنا واضاف: ان مجموعة مراقبة الآمان تتابع بصورة منتظمة معطيات حقن اللقاح الايراني لمتطوعي المرحلة الاولى للاختبار البشري وبعد تاكيد النتائج يتم السماح بدخول متطوعي المرحلة اللاحقة.

 

واشار الى بدء الاختبار البشري للقاح الايراني منذ 11 يوما في البلاد واضاف: انه تم حقن 3 افراد باللقاح الايراني في مرحلة اولى ومن ثم بعد تم عدة ايام حقن 4 افراد اخرين وستستمر العملية لو لم تظهر اي اعراض عليهم.

 

واشار شمسي كوشكي الى ان المرحلة الاولى للاختبارات السريرية للقاح كورونا جارية حاليا من قبل شركة "شفا فارمد" بعد اخذها الترخيص اللازم وتستمر نحو 1.5 شهر وقال: ان حقن اللقاح سيتم لـ 56 متطوعا في هذه المرحلة للتاكد من كونه آمنا ام لا.

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