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إيران: لن يحصل تغيير أساسي في سياسات الولايات المتحدة تجاهنا في عهد بايدن

10
JANUARY
2021
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اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن طهران لن تشهد تغييرا أساسيا في العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وفي تصريح لموقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، قال تخت روانجي: "لن نشهد تغييرا أساسيا في العلاقات الخارجية الأمريكية في ولاية بايدن"، مضيفا: "أمريكا استخدمت ورقة الحظر طيلة السنوات الأخيرة، وذلك من أجل الحصول على امتيازات، وستواصل هذه الوتيرة".

وحول التحركات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن لجوء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى استخدام الأسلحة النووية، قال روانجي إن "الرئيس الأمريكي صدرت منه خلال هذه السنوات أفعال عجيبة وغريبة، وقد تسبب بهذه المخاوف بأنه قد يلجأ إلى أفعال غير متوقعة في الأيام القليلة المتبقية على نهاية ولايته".

وتابع روانجي: "لكن نظرا للأجواء الدولية الراهنة بما فيها في الداخل الأميركي وفيما يرتبط بالقرارات والإجراءات المحتملة لترامب في الأيام الأخيرة لولايته، فإنني شخصيا استبعد أن يثير موضوع الضربة النووية المخاوف. رغم أنه لا ينبغي استبعاد أي موضوع بسبب أنه شخص لا يمكن توقعه، إلا أنه لن يتجه إلى ذلك، ومع ذلك علينا أن نحافظ على حذرنا".

وبشأن التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج، أردف روانجي: "يجب علينا أن نحافظ على حذرنا وجاهزيتنا اللازمة، وبالطبع فإن استنباطي الشخصي أنه لن يقع حادث في هذا المجال".

 

المصدر: "فارس"

 

 

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