بالفيديو: عاصفة ثلجية في مدريد تحوّل شوارعها إلى حلبة تزلج

A + A -

تحولت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، إلى حلبة تزلج على الجليد إثر تعرضها لعاصفة ثلجية عمت جميع أنحاء إسبانيا وتسببت في تساقط كثيف للثلوج نتج عنه تشكل طبقات من الجليد على الطرق.

واستغل بعض المواطنين هذه الطبقات الجليدية في ممارسة هواية التزلج على الجليد، وشارك البعض تجربتهم الغريبة والطريفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا من الأنشطة التي يقوم بها سكان مدريد خلال تساقط الثلوج، خاصة ممارسة التزلج على الجليد وقضاء أوقات ممتعة.

وضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء إسبانيا، يوم أمس الجمعة، وأدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري، وحذرت السلطات من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما توقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن العاصمة مدريد وأجزاء أخرى من المناطق الوسطى في البلاد سوف تستمر الثلوج بالتساقط فيها، خلال الـ24 ساعة القادمة مع تحرك عاصفة “فيلومينا” شمالا من مضيق جبل طارق. وفقا لما نقلته صحيفة “واشنطن توب نيوز”.